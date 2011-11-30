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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 11:19 BJT

《外汇动态》宏观账户与投机客抛售美元/马币,支撑位在3.16

0305GMT---宏观账户与银行间投机客抛售美元兑马币(林吉特)MYR=MY,但部分市场人士回补空头仓位,支撑位在3.1600马币.美元兑马币之前曾一突破该水准就跳涨.

一吉隆坡交易员说,市场人士不愿进一步抛售美元兑马币,因仍担忧欧元区问题,尽管欧洲官员同意增强EFSF并寻求从国际货币基金组织(IMF)获得更多援助.

美元兑马币跌0.5%,报3.1663马币.(完)

--编译 隋芬;审校 王丽鑫

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