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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 11:40 BJT

〔中国新债〕中国建材下周一将发行50亿元中期票据,期限三年

路透上海11月30日电---中国建材股份有限公司(3323.HK)周三公告称,将於下周一(12月5日)
簿记建档发行50亿元人民币中期票据,期限三年.

  本次为中国建材今年第二次发行中票,此前曾於10月发行30亿元中票,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国建材      100       50       3   12/5簿记建档   交通银行     AAA       12/6      12/7                                     
 (3323.HK)                                           光大银行       
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 刘昕; 审校 张喜良

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