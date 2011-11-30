〔中国货币市场〕资金面偏松,但对未来流动性预期投资人并不乐观

路透上海11月30日电---中国银行间市场周三早盘回购利率涨跌互现,资金面整体偏向宽松.但由於12月份公开市场到期量少,且外汇占款亦呈下滑趋势,因此投资人对於未来市场流动性的预期并不乐观.

上海一位大型券商的交易员说,"(资金)挺松的,这两天有大约1,200亿(元人民币)的财政存款下来,只要价格合适,大家都还是愿意出的."

他表示,之前几日,七天期回购利率有些非理性下跌,其与14天期品种利差达到100个基点(bp),但并不得到市场认可.今日七天回购利率虽然有些反弹,但明显买卖双方都更接受了.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

上述交易员还指出,公开市场到期量这麽少,外汇占款又有明显下滑,如果不调准备金的话,年底的资金压力会很大.不过,央行也可能采取公开市场逆回购等方式,暂时过渡一下,毕竟年内就发生货币政策转向不是监管层的风格.

据路透统计显示,中国央行公开市场12月央票和正回购到期量合计为800亿元,较11月的3,250亿元环比大幅减少逾七成.[ID:nCN1251560] 分布图(r.reuters.com/zuk35s)

此外,中国10月金融机构新增外汇占款下降近250亿元,为近四年来首次下降.欧债危机的"蝴蝶效应"引发热钱回流欧美,叠加人民币升值预期减弱,都意味着中国外汇占款减少或成趋势,中国流动性供给和货币创造主渠道也很可能因此改变.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4341 3.4164 +1.77

七天CN7DRP=CFXS 3.9731 3.6663 +30.68

14天CN14DRP=CFXS 4.4147 4.6503 -23.56

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4330 3.4168 +1.62

七天CHICNY7D=CFXS 3.9528 3.6556 +29.72

====================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 黄凯

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