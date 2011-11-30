〔日本股市〕日经指数早盘跌近1%,但跌幅料受限

路透东京11月30日电---日本股市日经指数周三早盘下跌近1%,获利了结逆转了两日连涨.

但策略师称,周三日经指数不太可能跌至远低於8,400的水准,因市场人士静待周五即将公布的美国非农就业报告.

日经指数.N225早盘下跌0.8%至8,406.56点.东证股价指数.TOPX下滑0.6%至725.28点.

陷入困境的奥林巴斯(7733.T)放量重挫,一度跌逾12%,随後削减跌幅至1.7%,报986日圆.此前有报导称,该公司可能无法在12月14日的截止期限前公布更新後的财报.[ID:nCN1251226](完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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