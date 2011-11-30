〔日本股市〕日经指数早盘跌近1%,但跌幅料受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月30日电---日本股市日经指数周三早盘下跌近1%,获利了结逆转了两日连涨.
但策略师称,周三日经指数不太可能跌至远低於8,400的水准,因市场人士静待周五即将公布的美国非农就业报告.
日经指数.N225早盘下跌0.8%至8,406.56点.东证股价指数.TOPX下滑0.6%至725.28点.
陷入困境的奥林巴斯(7733.T)放量重挫,一度跌逾12%,随後削减跌幅至1.7%,报986日圆.此前有报导称,该公司可能无法在12月14日的截止期限前公布更新後的财报.[ID:nCN1251226](完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。