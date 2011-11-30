亚行专家呼吁迅速行动,应对气候灾害

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉11月29日电---气候变化专家称，海平面升高和严重旱情对亚洲各大城市的威胁日益严重，各国政府应当制定综合城市规划，应对供水、洪灾、交通和固态垃圾等紧要问题。
亚洲开发银行（ADB）区域和可持续发展局副局长WooChong Um周二告诉路透，短期而言，通过完善排水和卫生系统，制定固态垃圾管理计划，以提高垃圾有效收集，减少塑料使用，各大城市将能够把遭遇诸如曼谷那种破坏性洪灾的风险降到最低。
“非常明显，有确凿证据显示，风暴和台风变得益发强劲，发生频率也更高了。”
“这不仅发生在一个地方，而是到处都是，谁知道下一场灾难将发生在哪儿。” 他说道。
“所以，这是一个警钟，各国应采取必要措施，做好准备。”
亚行数据显示，2010年亚太地区逾3,000万人因环境灾害无家可归。（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。