亚行专家呼吁迅速行动,应对气候灾害

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉11月29日电---气候变化专家称，海平面升高和严重旱情对亚洲各大城市的威胁日益严重，各国政府应当制定综合城市规划，应对供水、洪灾、交通和固态垃圾等紧要问题。

亚洲开发银行（ADB）区域和可持续发展局副局长WooChong Um周二告诉路透，短期而言，通过完善排水和卫生系统，制定固态垃圾管理计划，以提高垃圾有效收集，减少塑料使用，各大城市将能够把遭遇诸如曼谷那种破坏性洪灾的风险降到最低。

“非常明显，有确凿证据显示，风暴和台风变得益发强劲，发生频率也更高了。”

“这不仅发生在一个地方，而是到处都是，谁知道下一场灾难将发生在哪儿。” 他说道。

“所以，这是一个警钟，各国应采取必要措施，做好准备。”

亚行数据显示，2010年亚太地区逾3,000万人因环境灾害无家可归。（完）