〔全球油料作物〕植物油价格偏低或将刺激进口和工业采购--油世界

路透汉堡11月29日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,当前偏低的植物油和油粕价格可能在未来几周刺激更多进口和工业采购,因进口商和工业重新弥补低库存.

油世界称,"植物油和油粕的价格可能令消费者现在或很快成为更加积极的买家,在价格上涨之前补充库存."

该刊物表示,特别是植物油价格料将在2012年1-3月当季上涨,届时世界产量将呈季节性偏低状态,库存预计会下降.

豆油及豆粕价格9月以来一直在下滑,因市场忧虑欧债危机,全球经济增长放缓,且南美地区大豆收获前景良好.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货BOc1目前较上年同期下降约15%,芝加哥12月豆粕期货SMc1较上年低22%.

油世界补充道,"虽然总是难以或几乎不可能确定消费者的整体库存情况,但一些迹象表明,许多油料、油脂及油粕消费者最近几周的采购活动非常保守."

油世界称,这种疑似的低迷采购归因于经济及金融市场的普遍不确定性,但还因为在一些国家很难获得正常的银行贷款.(完)