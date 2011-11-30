〔中国股市〕沪综指早盘大跌逾2%,多个利空传闻叠加放大市场失望情绪

路透北京11月30日电---中国股市沪综指周三早盘大幅收低逾2%.市场人士指出,是受到11月信贷可能远低於预期,以及人民币贬值预期下外资加速外逃等利空传言影响,放大了投资者失望情绪.

沪综指.SSEC早盘收报2,356.327点,跌56.066点,或2.32%,周二则收高1.23%;沪市B股.SSEB早盘大跌5.6%.

对於今天股市大跌的原因,数名券商分析师分别归咎於11月信贷可能远低於预期、人民币贬值预期下外资加速外逃以及国际板推出在即等市场传闻.

湘财证券分析师徐广福称,并未看到有压倒性的因素,大盘在昨天反弹後可能正在延续下跌,但众多利空传闻的叠加在实体经济增长动力放缓的情况下正放大投资者的失望情绪.(完)