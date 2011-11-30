〔中国股市〕沪综指早盘大跌逾2%,多个利空传闻叠加放大市场失望情绪

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月30日电---中国股市沪综指周三早盘大幅收低逾2%.市场人士指出,是受到11月信贷可能远低於预期,以及人民币贬值预期下外资加速外逃等利空传言影响,放大了投资者失望情绪.
沪综指.SSEC早盘收报2,356.327点,跌56.066点,或2.32%,周二则收高1.23%;沪市B股.SSEB早盘大跌5.6%.
对於今天股市大跌的原因,数名券商分析师分别归咎於11月信贷可能远低於预期、人民币贬值预期下外资加速外逃以及国际板推出在即等市场传闻.
湘财证券分析师徐广福称,并未看到有压倒性的因素,大盘在昨天反弹後可能正在延续下跌,但众多利空传闻的叠加在实体经济增长动力放缓的情况下正放大投资者的失望情绪.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。