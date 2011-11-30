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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 12:30 BJT

〔中国新债〕上海浦东中小企业下周三发行1.15亿元集合票据,期限三年

路透上海11月30日电---中国上海富春建业科技股份有限公司等两家企业周三联合公告称,将於下周三(12月7日)簿记建档发行1.15亿元
人民币上海浦东新区中小企业集合票据,期限三年.

  联合发行人包括,上海富春建业科技股份有限公司和上海明珠钢结构有限公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 上海浦东中小   1.15    1.15      3   12/7簿记建档   交通银行      AA       12/9       12/12
 企业集合票据  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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