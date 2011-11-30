〔中国汇市〕人民币兑美元续涨,中间价跃升是否预示升势重启尚需观察

* 人民币中间价涨逾百点,为近一个月来首见

* 人民币早盘续涨,随中间价走升

* 汇价是否会就此回归升值之路尚待观察

路透上海11月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘即期汇价在升逾百点的中间价引领下续涨.交易员认为,昨日海外欧元的上行,并不足以支撑今日中间价升势.而中国央行意外抬升中间价,是否有推动人民币回归升值之路意图,还有待观察.

北京时间11:45,人民币兑美元即期报6.3688元,上日收盘价为6.3778元.成交区间继续维持在低於中间价200个点上下的水平;今日人民币兑美元中间价报在6.3482元,较上日的6.3587元上涨105个点.这是近一个月来中间价首次达到如此涨幅.

在外围市场动荡未消的情况下,此前对中国央行汇率政策"稳"字当头预期强劲.但今日中间价的跃升,令市场开始猜测中国的态度是否发生了变化.

上海一银行交易员表示,昨日欧元涨势并不支撑人民币中间价逾百点的升幅,"是不是老大(中国央行)觉得要给点升值的意味,还是在促进双向波动,得继续观察了."

不过也有观点认为,央行此举或仅为抑制仍未消除的看空人民币预期.

"可能到了月底,央行不想人民币有贬值预期存在.(今日)提高人民币中间价,给市场一个信号,"上海另一银行交易员指出.

北京时间12:15,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3900/00,上日尾盘为6.3870元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3820/60元,上日尾盘报6.3905元.

纽约汇市欧元兑美元周二连续第二个交易日上扬,市场交投审慎,传闻称欧洲央行可能贷款给国际货币基金组织(IMF),以协助遏制债务危机;亚洲市场欧元周三早盘则几无变动,因市场心态谨慎.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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