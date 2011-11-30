〔路透基点〕北京北辰实业融资案规模定在12亿元人民币--RLPC

路透香港11月30日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,在香港和上海上市的北京北辰实业(0588.HK)(601588.SS)将其三年期融资案规模定在12亿元人民币.先前报导的规模是10-15亿元.

消息人士称,中信银行是委托主办行.三到四家银行正在进行授信审批.

消息人士称,本贷款含全部费用在内的价码是中国人民银行基准利率的115-120%.

所得资金将用於开发湖南长沙的一个商业地产项目.

北辰2007年以92亿元拿下长沙"地王"新河三角洲项目,现在被重新命名为"北辰三角洲",面积为110万平方米.据该公司网站,这块地将被开发成公寓、写字楼、酒店和购物商场.(完)