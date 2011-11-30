〔路透基点〕北京北辰实业融资案规模定在12亿元人民币--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月30日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,在香港和上海上市的北京北辰实业(0588.HK)(601588.SS)将其三年期融资案规模定在12亿元人民币.先前报导的规模是10-15亿元.
消息人士称,中信银行是委托主办行.三到四家银行正在进行授信审批.
消息人士称,本贷款含全部费用在内的价码是中国人民银行基准利率的115-120%.
所得资金将用於开发湖南长沙的一个商业地产项目.
北辰2007年以92亿元拿下长沙"地王"新河三角洲项目,现在被重新命名为"北辰三角洲",面积为110万平方米.据该公司网站,这块地将被开发成公寓、写字楼、酒店和购物商场.(完)
--编译 张涛;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。