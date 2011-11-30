〔中国公开市场〕明日将发行10亿元三个月期央票,持平於上周

台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.280-0.320%

* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(13日) * 标售金额：暂定金额250亿台币 * 预测区间：0.280-0.320% * 受访机构：五家 路透台北2月10日 - 台湾财政部将于下周一(13日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，农历春节过后因外资汇入，外商银行资金相对充裕，基于消化资金需求，预估下周一标售的91天 期国库券决标贴现率在0.280-0.320%。 资金调度人士指出，近期货币市场受钜额国际债券交割影响，银行间分布不均状况明显，因此本地银行对 于利率偏低的国库券料兴趣缺缺，资金偏多的外商银将主导得标利率的位置。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.25-0.3 5%。 以下为各银行的看法重点分析： --春节过后，因外资仍呈现净汇入，近期存续期极短的公债殖利率明显下行，外商银基于消化资金需求， 料将追低利率。 --近期拆款市场受钜额国际债券交