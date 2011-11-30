〔中国公开市场〕明日将发行10亿元三个月期央票,持平於上周

英国金融：四家银行获委任安排2065年到期通膨保值公债银团承销
路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。
路透上海11月30日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行10亿元人民币三个月期央票,发行量持平於上周.
央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第13次持平於3.1618%;当日未进行正回购操作.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(13日) * 标售金额：暂定金额250亿台币 * 预测区间：0.280-0.320% * 受访机构：五家 路透台北2月10日 - 台湾财政部将于下周一(13日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，农历春节过后因外资汇入，外商银行资金相对充裕，基于消化资金需求，预估下周一标售的91天 期国库券决标贴现率在0.280-0.320%。 资金调度人士指出，近期货币市场受钜额国际债券交割影响，银行间分布不均状况明显，因此本地银行对 于利率偏低的国库券料兴趣缺缺，资金偏多的外商银将主导得标利率的位置。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.25-0.3 5%。 以下为各银行的看法重点分析： --春节过后，因外资仍呈现净汇入，近期存续期极短的公债殖利率明显下行，外商银基于消化资金需求， 料将追低利率。 --近期拆款市场受钜额国际债券交
路透台北2月10日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共103.1亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.02 威瑞森通讯 14.75亿美元 4.95% 30 *2017.02 高盛 6.00亿美元 0%(4.63%) 3