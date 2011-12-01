《阳歌专栏》互联网泡沫破裂 中型企业首当其冲

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）

**中国互联网泡沫破裂**

中国互联网泡沫开始破裂。无线互联网公司空中网集团KONG.O公布第三季亏损1,700万美元，上年同期为获利，因其互联网游戏业务大幅萎缩。6月上市的儿童娱乐媒体公司淘米TAOM.O公布的第三季获利下降约三分之一，因公司“赔本赚吆喝”，股价较上市之初下跌约一半。媒体报导，网上鞋城乐淘网砍掉80%的营销预算，因获利减少。

我认为这些消息意味着中国互联网泡沫终於开始破裂，中小企业总是在过热行业调整之初首当其冲。百度(BIDU.O)和搜狐(SOHU.O)等大公司公布的营收和获利增长相对良好，不过他们也预见到严酷的竞争导致成本上升，并给获利造成压力。未来12-18个月，淘米和空中网这些中型互联网企业的日子料更加不好过，很多可能会被收购、与规模相当的同业合并或被挤出市场。

不过无线娱乐媒体掌上灵通LTON.O似乎是个例外，该公司成功将股价维持在1美元以上长达15天，从而避免了退市的厄运。不过这也没什麽太多值得庆贺的，毕竟该公司股票从上市起大部分时间都在下行。

一句话：空中网、淘米和乐淘网的遭遇表明，中型互联网企业在中国互联网泡沫破裂时首当其冲，未来12-18个月情况可能更糟。

**视频制作商或迎来美好时代**

我眼下将视线从纷纷扰扰的互联网动荡中转移，来关注近些日子显得颇有潜力的一个领域，即为电视台和网络视频网站制作视频内容的行业。事实上，在主要视频网站优酷YOKU.N、土豆网TUDO.O和搜狐(SOHU.O)今年与一些好莱坞制作公司签署标志性的内容许可协议後，我就曾多次谈到这一领域蕴藏的巨大潜能。

《中国日报》近日刊载的一篇文章显示，视频制作行业发展形势大好，过去5年电视节目和电影的价格不断攀升。根据该文章，热门电视剧一集的价格现在已经升至100万元人民币（约15万美元），而5年前的价格则只有几千元。

文章还援引近期的一个事件作为例证，来显示这一市场的炙手可热。搜狐近期以3,000万元购买了近100集的热播电视剧《新还珠格格》的版权，合每集30万元。

作为一名关注中国媒体发展的资深记者，我对以往电视节目和电影制作人抱怨无法从中国市场赚钱的景象记忆犹新。以前个别媒体巨头垄断了所有的大城市，他们没有竞争者，故可以从制作人那里把价钱压得出奇的低。

当然，对投资者而言，主要问题是多数此类制作公司没有上市，但也有像华谊兄弟(300027.SZ)等数为不多的公司准备抓住这次机会。随着这一行业不断蓬勃发展，我预测不久的未来还会看到更多此类公司上市，但“盛极而衰”的道理放在此处也说得通。总之，视频制作公司的大笔投资可能不会绵延很长一段时间，原因很简单，就是没有足够的广告资金支撑该行业如此迅速的发展，而且中国的消费者也需要一段时间来逐渐适应这种付费观看在线视频的观念。

一句话：对视频内容的蓬勃需求或让电影和电视节目制作商迎来春天，但该行业或在未来2-3年内出现修正。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：程芳

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