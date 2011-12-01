〔中国公开市场〕今日不进行正回购操作,本周净回笼240亿元--业内人士

路透上海12月1日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼240亿元人民币.

央行稍後将招标发行10亿元三个月期央票,维持地量水平,在债市陷於回调整固走势後,本就不受机构青睐的三个月央票需求再陷低迷,央行也仅能维持象征性操作,预计中标收益率仍将继续持稳.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第13次持平於3.1618%.当日未进行正回购操作.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)