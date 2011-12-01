〔中国公开市场〕今日不进行正回购操作,本周净回笼240亿元--业内人士

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透上海12月1日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼240亿元人民币.
央行稍後将招标发行10亿元三个月期央票,维持地量水平,在债市陷於回调整固走势後,本就不受机构青睐的三个月央票需求再陷低迷,央行也仅能维持象征性操作,预计中标收益率仍将继续持稳.
央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第13次持平於3.1618%.当日未进行正回购操作.
中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。