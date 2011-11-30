《企业看点》--11月30日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔11月30日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 印度经济时报周三引述未透露姓名的银行高层官员报导,Reliance Industries(RELI.NS)计划下个月通过外币可转换债券筹集逾10亿美元资金.[ID:nL4E7MU0DZ]
* 香港明报周三报导称,香港珠宝商周大福首次公开发售股份(IPO)除获得恒地(0012.HK)主席李兆基和华置(0127.HK)主席刘銮雄支持外,金融大鳄索罗斯(George Soros)亦有参与认购,金额不少於5,000万美元.[ID:nCH0088885]
* 有媒体报导称,韩国韩亚金融集团(086790.KS)可能将对韩国外换银行004940.KS的4.4万亿韩元(38亿美元)收购报价调降约7%,并在本周同Lone Star[LS.UL]签署最终协议.[ID:nL4E7MT39T]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。