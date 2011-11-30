《企业看点》--11月30日财务活动报导摘要

路透班加罗尔11月30日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 印度经济时报周三引述未透露姓名的银行高层官员报导,Reliance Industries(RELI.NS)计划下个月通过外币可转换债券筹集逾10亿美元资金.[ID:nL4E7MU0DZ]

* 香港明报周三报导称,香港珠宝商周大福首次公开发售股份(IPO)除获得恒地(0012.HK)主席李兆基和华置(0127.HK)主席刘銮雄支持外,金融大鳄索罗斯(George Soros)亦有参与认购,金额不少於5,000万美元.[ID:nCH0088885]

* 有媒体报导称,韩国韩亚金融集团(086790.KS)可能将对韩国外换银行004940.KS的4.4万亿韩元(38亿美元)收购报价调降约7%,并在本周同Lone Star[LS.UL]签署最终协议.[ID:nL4E7MT39T]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)