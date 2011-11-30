《中国公开市场预测》三月央票发行维持地量,象征性操作收益率料仍稳

* 央行明日发行10亿元三个月期央票

* 维持地量发行,显示需求低迷

* 象征性操作,发行收益率料续持稳

路透上海11月30日电---中国央行公开市场周四将招标发行10亿元人民币三个月期央票,维持地量水平,在债市陷於回调整固走势後,本就不受机构青睐的三个月央票需求再陷低迷,央行也仅能维持象征性操作,预计中标收益率仍将继续持稳.

"三个月的(央票)市场上基本就没什麽需求,这麽点量,估计(中标收益率)还是不动,"上海一银行交易员称.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第13次持平於3.1618%.当日未进行正回购操作.

华东一银行交易员也认为,在一年央票发行收益率趋於稳定後,此前一直稳定的三个月央票发行定位就更无调整的必要,应能继续保持稳定.

周二公开市场招标发行的150亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第二周持平於3.4875%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周净投放220亿元,前周则为小幅净回笼20亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 150

(周四) 10

正回购 (周二) 100

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 --

====================================(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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