〔中国公开市场〕三个月央票收益率连续第14次持平於3.1618%--业内人士

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透上海12月1日电---业内人士周四透露,中国人民银行稍早招标发行的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第14次持平於3.1618%.
业内人士稍早还透露,央行公开市场今日未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼240亿元.
中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.
央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):
三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减
---------------------------------------------------------
周四 10亿元 99.22元 3.1618% 0 基点(bp)
上周四 10亿元 99.22元 3.1618% 0 bp(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
中国公开市场央行票据及正回购操作一览表.....[CN/MMTCN-CFACT]
中国央行票据未到期一览表...................[CN/MMTCN-CFACT]
中国公开市场相关报导[CN/MMTCN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国债市市场报导[CN/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国央行相关新闻[CN-CEN-CMN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。