〔中国公开市场〕三个月央票收益率连续第14次持平於3.1618%--业内人士

路透上海12月1日电---业内人士周四透露,中国人民银行稍早招标发行的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第14次持平於3.1618%.

业内人士稍早还透露,央行公开市场今日未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼240亿元.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周四 10亿元 99.22元 3.1618% 0 基点(bp)

上周四 10亿元 99.22元 3.1618% 0 bp(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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