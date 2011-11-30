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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 13:34 BJT

〔中国新债〕清华控股下周二将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月30日电---中国清华控股有限公司周三公告称,将於下周二(12月6日)簿记建
档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

  清华控股此前曾於9月27日发行6亿元短融,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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  清华控股      16        10      12    12/6簿记建档  中信银行     AA+      12/8       12/9  
                                                      北京银行                                 
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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