希拉里对缅甸改革抱有“很大期望”

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透釜山11月30日电---美国国务卿希拉里周三对缅甸试探性的民主改革表示谨慎乐观，称其也许会成为一场有利於缅甸人民的变革运动。
希拉里定於周三稍晚抵达缅甸。她此次高调来访或标志着缅甸在与世隔绝50多年後重归世界舞台。
美国总统奥巴马本月决定向缅甸敞开大门，扩大双边关系。
奥巴马说，他看到了缅甸的进步迹象。
希拉里在韩国的新闻发布会上表示：“显然，我会留心观察缅甸现政府继续推动政治和经济改革的目的。”
“很明显，我们和很多其他国家都非常希望，这些‘点滴进步’能引发有利於缅甸人民的变革运动。”
自从缅甸军方於1962年夺取政权以来，希拉里是首位访问该国的美国国务卿。外交人士将她的访问和受到礼遇作为评估缅甸改革的一部分。
她将与缅甸民主派人士昂山素季进行两次会晤。
希拉里此次访问或预示着缅甸的全面复兴，或许会促使美国和其他西方国家放宽对缅甸的制裁。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。