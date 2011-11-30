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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 14:08 BJT

〔中国新债〕南方水泥下周三将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月30日电---中国南方水泥有限公司周三公告称,将於下周三(12月7日)簿记建档
发行15亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

   发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商     主体评级  起息日   上市日
               (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日)
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 南方水泥        30        15      12    12/7簿记建档  农业银行      AA+     12/9     12/12 
 有限公司                                              浙商银行
 ===========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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