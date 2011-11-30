〔澳洲股市〕上涨0.4%收在日高,受银行股强势和正面经济数据鼓舞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月30日电---澳洲股市周三上涨0.4%并收在日高水准,因银行股发力,且有数据显示第三季企业投资规模创纪录,表明整体经济增长稳健.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数升17.7点,报4,119.8点.周二上扬1.1%,上周曾跌破4,000点关口.
澳洲第三季民间资本支出增加12.3%,优於预估.(完)
--编译 艾茂林;审校 张若琪
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。