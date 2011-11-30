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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 13:52 BJT

〔澳洲股市〕上涨0.4%收在日高,受银行股强势和正面经济数据鼓舞

路透11月30日电---澳洲股市周三上涨0.4%并收在日高水准,因银行股发力,且有数据显示第三季企业投资规模创纪录,表明整体经济增长稳健.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数升17.7点,报4,119.8点.周二上扬1.1%,上周曾跌破4,000点关口.

澳洲第三季民间资本支出增加12.3%,优於预估.(完)

--编译 艾茂林;审校 张若琪

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