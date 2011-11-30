(重温稿)〔路透调查〕中国11月官方PMI料在荣枯分水岭徘徊,经济增长担忧渐浓

* 公布项: 中国11月官方制造业PMI

* 公布时间: 12月1日(周四)约9:00

* 路透预估中值: 50.0

预估区间: 49.0-51.0 (13家受访机构)

* 历史数据:10月--50.4 9月--51.2, 8月--50.9, 7月--50.7

* 重点关注:

接受路透调查的多数分析师预计,中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)料将在荣枯分水岭线50左右徘徊,显示在出口依然下滑的背景下,诸多不确定性导致制造业发展的动力不足,对中国经济下滑的担忧情绪有所升温.

汇丰之前发布的中国11月制造业PMI初值回落至48.0,受产出指数大跌的拖累,重回荣枯分水岭线50下方,并创32个月来低位,显示中国制造业活动再度大幅放缓.

国泰君安发布的研究报告称,虽然样本、季调处理等方面都存在许多不同,但中国官方PMI和汇丰PMI 走势大致相同.随着汇丰PMI初值创下32个月以来的新低,11月份中国官方PMI指数也很可能重回50的荣枯分界线以下.

"如果今年11月,PMI终值对预览值修正较小,那麽,很可能代表了经济增速的下滑速度在加快.从这个角度上讲,应该将更多的注意力关注到'保增长'上来了."广发证券发布的报告称.

中国宏观调控政策持续显效,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅如期回落至5.5%,并创五个月来新低;10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,创一年以来低位.

西南证券首席经济学家王剑辉给出的11月PMI预测值是49.7.他表示,在偏紧的货币政策和季节性因素影响下,11月的制造业景气可能略有回落.

"自去年11月以来,整体景气在政策调控和外部环境制约下已经连续波动下跌,未来1-2个季度内PMI应当围绕着枯荣线上下小幅波动为主."王剑辉说.

*市场影响:

若11月官方PMI仍维持在荣枯分水岭50之上,料将重燃市场对於中国制造业稳步回暖的信心,进而提振对於国内需求向好的乐观预期.这在欧美经济和市场仍然处於低迷窘境之时,无疑会大大提振国际大宗商品市场的信心.

若11月PMI数据如初值所显示那样大幅回落,则将令疲弱的中国股市再度承压;对中国经济颇敏感的国际原油CLc1、黄金XAU=等大宗商品价格亦将受到冲击,并拖累商品货币如澳元、加元CAD=兑美元等,亚洲地区股市也将受到拖累.

中国国内股市沪综指.SSEC周一小幅收高於2,383.034点.目前国内外经济形势,使大盘并不具备上涨基础,投资者亦会选择持币观望,成交低迷的态势应将持续.

以下是各机构给出的10月官方PMI预估详情:

澳新银行 49.7

中金公司 49.8

华融证券 49.9

兴业银行 50.0

ING金融市场 49.5

民生证券 50.2

野村 49.0

平安证券 50.0

苏格兰皇家银行 50.2

国海证券 50.1

西南证券 49.7

湘财证券 51.0

浙商证券 50.0

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中值 50.0

上月 50.4

去年同期 55.2(完)