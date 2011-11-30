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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 14:15 BJT

〔日本股市〕收盘小幅下跌,投资者对欧债危机看法存在分歧

路透东京11月30日电---日股日经指数.N225周三受获利了结抛盘打压小幅收低,中止此前两日的涨势,投资者对欧债问题和国际货币基金组织(IMF)介入控制危机的看法存在分歧.

日经指数.N225收跌0.5%,报8,434.61点,东证股价指数.TOPX跌0.2%,至728.46点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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