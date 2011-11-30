〔中国票据市场〕转贴利率月末平稳收官,下月初收票需求恢复後有望回落

路透上海11月30日电---中国票据市场转贴利率周三波澜不惊平稳作别11月,而且作为本月最後一个交易日,市场交投清淡.交易员表示,转入12月初期,月末时点信贷规模调整压力预计减轻,收票需求恢复後,转贴利率有望小幅回落.

上海一银行交易员称,"今天(应该)基本没什麽交易了,利率也差不多."

他并指出,不少银行上半年收的六个月左右票据,在11-12月陆续到期.如果信贷政策不发生大的调整,这部分到期票据释放出的信贷额度,有望对12月初的收票需求形成支撑.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.7072/8.2676 9.0917/8.6267 10.3523/9.5280

上日 8.7504/8.2987 9.1046/8.6511 10.4350/9.6020

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变动 -4.32bp/-3.11bp -1.29bp/-2.44bp -8.27bp/-7.40bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3475%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2520/3.1820 3.2908/3.2268

上日 3.2550/3.1840 3.2897/3.2257

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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