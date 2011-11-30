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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 14:17 BJT

〔中国新债〕甘肃敦煌种业下周三将发行3亿元短融,期限一年

路透上海11月30日电---中国甘肃敦煌种业(600354.SS)周三公告称,将於下周三(12月7日)簿记建档发行
3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 敦煌种业      4.3        3      12  12/7簿记建档   浦发银行      AA-       12/9       12/12
 (600354.SS)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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