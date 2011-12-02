〔路透专访〕明年中国经济不乐观,是否硬着陆楼市调控是关键--人大财经委副主任

* 明年中国经济不乐观,房地产调控将决定是否硬着陆

* 明年CPI涨幅料维持在4-5%,GDP增幅料可维持8%左右

* 建议财政政策定调稳健,货币政策定调灵活

作者 沈燕

路透北京12月2日电---全国人大财经委副主任贺铿日前表示,明年中国经济形势不乐观,而楼市调控是经济是否硬着陆的关键.在宏观政策的实施上,他建议财政政策定调稳健,货币政策定调灵活.

他在接受路透专访时并称,楼市调控的方向是对的,调控政策也要坚持,房价需要回归到合理价位,从目前看房价下跌30%也有可能,但调控不能太着急,尤其是房价不能跌得太急,否则各方都很难承受.

"我一直认为中国经济最大的风险就在地方政府债务和房地产两个领域,房地产市场的泡沫需要挤掉,但更应选择市场化的方法,说得直白一些,楼市调控的好坏会直接影响到中国明年经济的走势."贺铿称.

他指出,房地产涉及多方利益,尤其是地方政府,眼下全球经济都面临不确定因素,中国经济在往下走,如果房地产调控太过於急功近利,房价跌幅过急,恐怕会引发中国经济硬着陆的风险.

"现在所用的调控都是行政手段,一旦退出将会怎样?"他表示,中国要使房地产市场健康,就必须采用市场化的手段,包括尽快出台房产税,让投机者买得起房养不起房.

中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延,房地产行业冷风频吹.政府高层表示,当前房地产市场调控已取得一定成效,但仍处於关键时期,明年要坚持实施遏制房价过快上涨的政策措施,进一步巩固调控成果.

**建议财政政策定调稳健,货币政策定调灵活**

贺铿认为,目前来看世界经济缓慢复苏趋势没有改变,中国经济滞胀趋势也没有改变.他并指出,虽然明年GDP增幅有可能维持在8%左右,但CPI涨幅依旧在4-5%的高位,就业形势依然严峻,经济增长的质量也并不高.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.[ID:nCN1206132]

至於明年中国政策基调,他建议,财政政策应定调稳健,基本建设规模要适当收缩.他提到,中国财政收入连年大幅增长,今年稳超10万亿,明年若实施稳健的财政政策,就没有必要打赤字,并应大幅压缩政府投资项目.

"修那麽多的高速公路,高速铁路没车跑,都太超前了,不如把钱多投入到民生项目中."他称.

中国1-10月累计实现全国财政收入90,851.68亿元人民币,比去年同期增加19,951.86亿元,增长28.1%.而年初的财政收入预算安排为8.97万亿.2011年财政赤字规模为9,000亿元.

在货币政策上,贺铿认为则应定调灵活,"今年的货币政策收得太紧了,央行对商业银行的干预太多了,应该给商业银行更多的自主权."

此前中国央行宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首降.市场人士多认为,此举是为贯彻货币政策微调,适当缓和银行体系流动性,同时并不说明楼市调控放松,也难以改变房价下降的趋势.

"存准率降0.5个点我以为完全是对实体经济的.中小企业融资难至少凸显半年了,工业在收缩,就业更困难,MPI降到临界点以下,不正视这些问题已经不行了."贺铿对此表示.(完)