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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 14:20 BJT

〔韩国股市〕近期大涨後小幅收跌,但LG电子和韩亚金融上涨带来支撑

路透首尔11月30日电---韩国股市周三小幅收低,但LG电子(066570.KS)和韩亚金融集团(086790.KS)等企业股价上涨给大盘提供支撑.韩股近期曾大幅上扬.

综合股价指数.KS11收跌0.49%,报1,847.51点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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