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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 14:27 BJT

〔中国新债〕东方园林下周三将发行2.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月30日电---中国北京东方园林股份有限公司(002310.SZ)周三公告称,将於下周
三(12月7日)簿记建档发行2.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 东方园林       5        2.5     12  12/7簿记建档   北京银行      AA-       12/8       12/9
 (002310.SZ)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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