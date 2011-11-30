朝鲜称正在快速进行铀浓缩活动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月30日电---朝鲜周三表示正在快速推进试验性轻水反应堆建设和铀浓缩活动，并称愿意通过国际原子能机构证明项目的和平性质。
朝鲜呼吁重启六方会谈，但是美国和韩国要求朝鲜执行去核化进程。
“建设实验性轻水反应堆和铀浓缩活动正在快速推进，”朝鲜中央通讯社引述外交部发言人的报导称。
报导还呼吁重启六方会谈，该未具名发言人称，“通过国际原子能机构，可以像世界表明这些活动的和平性质。”
朝鲜和美国谈判代表上个月会面，讨论重启六方会谈，美国官员称有所推进，但是在恢复和谈方面仍没有取得突破性进展。
朝鲜领导人金正日上个月也再次呼吁重启六方会谈。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。