版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 17:04 BJT

朝鲜称正在快速进行铀浓缩活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月30日电---朝鲜周三表示正在快速推进试验性轻水反应堆建设和铀浓缩活动，并称愿意通过国际原子能机构证明项目的和平性质。

朝鲜呼吁重启六方会谈，但是美国和韩国要求朝鲜执行去核化进程。

“建设实验性轻水反应堆和铀浓缩活动正在快速推进，”朝鲜中央通讯社引述外交部发言人的报导称。

报导还呼吁重启六方会谈，该未具名发言人称，“通过国际原子能机构，可以像世界表明这些活动的和平性质。”

朝鲜和美国谈判代表上个月会面，讨论重启六方会谈，美国官员称有所推进，但是在恢复和谈方面仍没有取得突破性进展。

朝鲜领导人金正日上个月也再次呼吁重启六方会谈。（完）

--编译：李富强 发稿：王凤昌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐