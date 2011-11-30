〔投行观点〕大摩称明年青睐金银与家畜资产,因较能抵御经济放缓

路透11月30日电---摩根士丹利称,未来一年其将青睐投资黄金、白银与家畜,因这些大宗商品在全球经济放缓时表现较佳.

该行分析师预计,2012年全球生产总值(GDP)将仅增长3.5%,不及之前预估的增长3.8%,且上半年料将尤其疲弱.

"鉴於低增长环境,我们认为不加选择地做多大宗商品并不审慎,"分析师Hussein Allidina与Peter Richardson在11月29日研究报告中称.

摩根士丹利的报告指出,在大宗商品中,其对金银与家畜最为青睐,最不看好基本金属与原油.

当投资者在规避风险期间寻找安全资产时,黄金还有白银所具备的防御性质将引发大规模的投资需求.

该行称,家畜价格也在前几次经济衰退中展现韧性,而谷物的表现也常优於对经济更敏感的大宗商品,因饲养需求整体上对GDP变动不那麽敏感.

该行预计,2012年上半年布兰特原油价格将最低跌至每桶85-90美元,因供应回升而需求放缓,将导致目前的紧俏基本面在2012年不复存在.(完)