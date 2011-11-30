修正:〔东京汇市〕欧元持稳,EFSF计划几无提振欧元作用

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:因英文有误,补充完整内文首段文字.)
* 债务危机解决措施的憧憬支撑欧元
* 有关IMF将获得更多资源的传言被视为正面消息
* 关注12月9日的欧盟峰会
* 欧元买单介於1.3275与1.3290之间
路透新加坡11月30日电---周三欧元持稳.对於欧元区新信贷工具细节以及扩大国际货币基金组织(IMF)融资规模以便向意大利等受困成员放款的提议,市场持保留看法.
欧元区财长同意使用EFSF作为某种债券担保工具,在成员国提出申请时为其新发行债券本金的最初20-30%亏损提供部分担保.[ID:nCN1250934]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。