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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 14:58 BJT

修正:〔东京汇市〕欧元持稳,EFSF计划几无提振欧元作用

(更正:因英文有误,补充完整内文首段文字.)

* 债务危机解决措施的憧憬支撑欧元

* 有关IMF将获得更多资源的传言被视为正面消息

* 关注12月9日的欧盟峰会

* 欧元买单介於1.3275与1.3290之间

路透新加坡11月30日电---周三欧元持稳.对於欧元区新信贷工具细节以及扩大国际货币基金组织(IMF)融资规模以便向意大利等受困成员放款的提议,市场持保留看法.

欧元区财长同意使用EFSF作为某种债券担保工具,在成员国提出申请时为其新发行债券本金的最初20-30%亏损提供部分担保.[ID:nCN1250934]

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