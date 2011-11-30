《热点透视》财政恐惧让英国只顾保评级

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 程琳

路透伦敦11月29日电---英国财政大臣奥斯本的秋季声明或许可以概括为一句话:"这就是全部计划了".尽管经济成长、政府赤字和债务状况都将逊於预期,但奥斯本并不敢修改撙节举措,哪怕只是一小部分.英国民众是不可能对他唱赞歌了.

奥斯本坚称政府预计不会出现经济衰退,但语义上还是存在区别.英国预算责任办公室(OBR)在3月份时预计2012年经济将增长2.5%,其中贸易贡献一个百分点的增幅.而英国对欧元区出口占其出口总额一半,故该办公室目前认为明年经济将仅仅增长0.7%.

今年减赤计划还算大致如期推进,而未来五年进程恐怕会大大偏离轨道.实现预算平衡的时间已经推後两年至2016-2017年度.政府累积债务预计上升1,110亿英镑.反对党工党将会把现任政府比作扼杀经济成长的刽子手.这也不无道理.公共部门缩编也许有必要,但失业人数也将随之上升.

目前公债收益率(殖利率)水平超低,让奥斯本略微有了些刺激经济的空间,但他却避免动用这个工具,而是选择了对经济刺激甚微的方法,例如提供"信贷宽松"政策,这很像是英国央行的附属.全国贷款担保计划(National Loan Guarantee Scheme)或许能给一些小企业提供更多更廉价的贷款,但肯定不会对经济产生立竿见影的效果.他还提出将200亿英镑退休基金投入基础设施项目,这个想法虽说更好,但就算能够搭建好资金管道,也不太可能马上就有大量资金涌入.投资基础设施建设更可能带来就业和经济增长,奥斯本也描绘了许多项目,但政府对未来三年承诺投入的资金只有50亿英镑.

英国拥有政策灵活性、独立的货币、以及低於2.5%的债券收益率.英国央行正在购买公债,拉低收益率.但政府目前的所作所为就仿佛收益率可能随时像南欧国家那样冲上6%或7%.问题还是出在恐惧心理占了上风,在他们眼中,AAA评级就是一切.

背景消息:

--奥斯本在秋季声明中宣布,OBR对2011和2012年经济增长率的预估,从3月的1.7%和2.5%调降至0.9%和0.7%.2011-2012年度公共部门净债务预估上修50亿英镑,至1,270亿英镑.预计截至2015-2016年度五年间债务上升1,110亿英镑.新预估令实现经景气周期调整後预算盈余的时间推後两年至2016-2017年度.

--奥斯本宣布了400亿英镑向小企业提供银行贷款的"信贷宽松"计划,以及为期三年的50亿英镑基础设项目投资计划.

--欲览秋季声明原文,请点击(here) (完)