《中国信用债发行日程一览表》--2月6日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
欲浏览目前中国信用债的发行日程,请点选NEWISSUEC 中国债券市场人士习惯上根据债券所承担风险不同,将其划分为利率产品和信用产品(即信 用债)两类. 其中利率产品是指仅具有利率风险的品种,基准利率变动是主要影响因素,一般为国家信用 等级,主要包括国债、央行票据和金融债(主要指政策性银行所发行). 而信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主 要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债 及企业债,区别在於审核主管部门不同. 其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行; 而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.(完) 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。