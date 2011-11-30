版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 15:34 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超999亿韩元,为连续第二日买超

路透首尔11月30日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超999亿韩元,为连续第二日买超.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

11月30日 99.9 68.1 -230.1

11月29日 414.7 246.5 -956.0

11月28日 -193.5 377.9 -370.3

11月25日 -353.4 289.5 36.0

11月24日 -270.6 362.5 -53.5

11月23日 -420.0 -2.6 372.1

11月22日 -321.6 137.7 177.0

11月21日 -287.9 9.9 249.7

11月18日 -404.2 -187.1 622.9

11月17日 -338.5 -7.2 265.0

11月16日 88.7 -77.0 159.2

11月15日 -75.3 -32.3 38.7

11月14日 133.4 255.2 -454.6

11月11日 -265.0 279.0 207.0

11月10日 -504.8 79.4 628.2

-------------------------------------------------

本月以来 -2,954.0 2,221.6 439.0

-------------------------------------------------

今年以来 -7,924.1 8,793.5 423.5

-------------------------------------------------(完)

--编译 白云; 审校 杜明霞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐