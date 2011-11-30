〔日本债市〕公债多数持平,经纪商在10年债标售前的对冲抑制涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月30日电---日本政府公债周三多数持平,经纪商对冲操作抑制涨势.投资者在周四10年期公债标售之前轧平仓位,也使价格受到打压.
指标10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC持平,报1.065%,之前一度升至1.070%,为9月2日以来最高.五年期收益率下滑1.5基点至0.370%.
市场人士欲消化欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容的细节,以及扩大国际货币基金组织(IMF)资金以便其援助意大利等国的提议.日债收益率曲线变陡,因投资者削减投资组合风险,转向期限较短的公债.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。