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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 15:39 BJT

〔日本债市〕公债多数持平,经纪商在10年债标售前的对冲抑制涨势

路透东京11月30日电---日本政府公债周三多数持平,经纪商对冲操作抑制涨势.投资者在周四10年期公债标售之前轧平仓位,也使价格受到打压.

指标10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC持平,报1.065%,之前一度升至1.070%,为9月2日以来最高.五年期收益率下滑1.5基点至0.370%.

市场人士欲消化欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容的细节,以及扩大国际货币基金组织(IMF)资金以便其援助意大利等国的提议.日债收益率曲线变陡,因投资者削减投资组合风险,转向期限较短的公债.

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