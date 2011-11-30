〔欧元债市〕德债期货上涨,标普调降银行评级抵消欧洲正面消息影响

路透伦敦11月30日电---德国公债期货周三上涨,此前标准普尔调降15家银行的债信评级,其中主要为欧洲和美国的银行,这抵消了欧元区就提高援助基金救助能力达成协议的正面影响.

摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、富国银行(WFC.N)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、巴克莱资本(BARC.L)、汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)等银行的评级被下调一个级距.[ID:nCN1251476]