〔欧元债市〕德债期货上涨,标普调降银行评级抵消欧洲正面消息影响

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月30日电---德国公债期货周三上涨,此前标准普尔调降15家银行的债信评级,其中主要为欧洲和美国的银行,这抵消了欧元区就提高援助基金救助能力达成协议的正面影响.
摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、富国银行(WFC.N)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、巴克莱资本(BARC.L)、汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)等银行的评级被下调一个级距.[ID:nCN1251476]
标普的降级行动可能加重围绕金融业的忧虑,近几周,相关忧虑已然使欧洲银行不愿相互拆借资金.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。