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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 15:48 BJT

(重发)〔金属期市〕LME期铜下跌1.8%,欧债问题忧虑令市场承压

(重发以修正直接提取码,并删除多余代码)

路透新加坡11月30日电---铜价格周三下跌,因欧洲债务问题的实质性解决方案仍无眉目.欧洲央行官员表示,危机已严重恶化,为工业金属需求前景蒙上更多阴影.

欧元区各国财长周二勉力扩大救助基金的救助能力,提升了要求国际货币基金组织(IMF)予以更多援助的可能性,此前意大利举债成本触及近8%的欧元面世以来高位.[ID:nCN1250934]

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