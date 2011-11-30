(重发)〔金属期市〕LME期铜下跌1.8%,欧债问题忧虑令市场承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透新加坡11月30日电---铜价格周三下跌,因欧洲债务问题的实质性解决方案仍无眉目.欧洲央行官员表示,危机已严重恶化,为工业金属需求前景蒙上更多阴影.
欧元区各国财长周二勉力扩大救助基金的救助能力,提升了要求国际货币基金组织(IMF)予以更多援助的可能性,此前意大利举债成本触及近8%的欧元面世以来高位.[ID:nCN1250934]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。