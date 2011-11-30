杰克逊私人医生以过失杀人罪被判四年监禁

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶11月29日电---美国“流行天王”迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)的私人医师莫里(Conrad Murray)周二以过失杀人罪被判处四年监禁，且不得缓刑。

洛杉矶高等法院法官迈克尔·帕斯特(Michael Pastor)给予莫里最高量刑，称莫里“为了钱而疯狂下药，这让我无法接受。”

现年58岁的莫里出庭时身穿灰色西装，打着紫色带花纹领带，整个庭审过程毫无表情，只是在离开法庭前向一名大喊“我们爱你”的妇女送了个飞吻。

在法庭之外，杰克逊的母亲凯瑟琳称“法官是公正的。”

凯瑟琳对记者表示：“四年不足以告慰一个人的生命，这无法让(杰克逊)起死回生，但至少(莫里)得到了最高量刑。”

尽管莫里被判四年监禁，但因洛杉矶郡监狱人满为患，他很可能只需服刑数月。（完）

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