〔印度经济〕2011/12年度经济有望增长7-7.5%--政府顾问

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新德里11月30日电---印度政府高级顾问Montek Singh Ahluwalia周三表示,对印度的投资於本财政年度下半年应该会增加,并有助於提振经济成长.印度9月当季经济增长率降至逾两年来最低的6.9%.
他对新闻频道ET Now表示,在截至明年3月的当前年度内,经济可望增长7-7.5%.
他指出,6.9%的经济增长率未高於趋势水平.他还称,改善投资环境比实施财政刺激措施重要,并非所有的经济放缓都要以财政刺激措施来应对.(完)
--编译 沈以文;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。