〔印度经济〕2011/12年度经济有望增长7-7.5%--政府顾问

路透新德里11月30日电---印度政府高级顾问Montek Singh Ahluwalia周三表示,对印度的投资於本财政年度下半年应该会增加,并有助於提振经济成长.印度9月当季经济增长率降至逾两年来最低的6.9%.

他对新闻频道ET Now表示,在截至明年3月的当前年度内,经济可望增长7-7.5%.

他指出,6.9%的经济增长率未高於趋势水平.他还称,改善投资环境比实施财政刺激措施重要,并非所有的经济放缓都要以财政刺激措施来应对.(完)