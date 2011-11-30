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全球外汇动态 | 2011年 11月 30日 星期三 16:05 BJT

《外汇动态》有传言称,欧元/美元停止单在1.3250附近

0754GMT--有传言称,欧元/美元停止单在1.3250附近,从1.3225附近直至1.3150料有少量买单.上方1.3290和1.3320有少量停止单,其上方直至1.3450有少量卖单分布.

欧元兑美元EUR=最新报1.3276,下跌0.4%.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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