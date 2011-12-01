〔中国数据〕11月官方制造业PMI回落至49%,创09年3月份以来新低

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透北京12月1日电---中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI连续第二个月下行,降至49%,逊於此前路透预估中值50.0.
中国物流与采购联合会(简称CFLP)周四发布新闻稿称,11月PMI自2009年3月份以来首次回落到50%以内,显示出经济增速回落趋势仍将延续.但综合多种因素判断,预计未来经济增速回调仍将平稳,出现较大波动的风险不大.
从分项指数来看,只有产成品库存指数、进口指数上升,分别上升2.8和0.3个百分点;其余各指数均有所回落,其中新订单指数、新出口订单指数回落幅度较大,超过2个百分点,均回落到50%以内.
当月购进价格指数继续回落为44.4%,比上月回落1.8个百分点.
制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.
下表为各月制造业采购经理指数(PMI):
_____________________________2011年________________________ __2010年__
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月
PMI(%) 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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