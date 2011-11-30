〔中国债市〕人民币利率互换微跌,经济下滑担忧加剧致避险情绪上升

路透上海11月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周三微跌.市场普遍预测明日公布的官方制造业采购经理人指数(PMI)将走低,对於经济下滑风险担忧加剧,避险情绪反弹,同时股市下跌及现券买盘复苏均推低IRS.

"可能觉得明天PMI比较低,股市又这样儿,债券有些买盘出来了,(IRS和债券)气氛共享吧,"北京一银行交易员称.

他并指出,今日IRS已经体现出官方PMI低於50的预期了,除非PMI走势出乎意料,否则料明日市场受PMI公布的影响将十分有限.

中国股市沪综指周三收挫逾3%,创近四个月来最大单日跌幅.明天即将公布的制造业采购经理人指数(PMI)料低於预期,投资者经济放缓忧虑加深,且多重利空传闻也加重市场恐慌情绪.[ID:nCN1252268]

接受路透调查的多数分析师预计,中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)料将在荣枯分水岭线50左右徘徊,显示在出口依然下滑的背景下,诸多不确定性导致制造业发展的动力不足,对中国经济下滑的担忧情绪有所升温.[ID:nCN1248448]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.4033/3.5033 2.9871/3.0779 2.9200/3.0100 3.0014/3.0986 2.9300/3.2380

周二 3.4043/3.5329 2.9783/3.0683 2.9050/3.0000 3.0000/3.1000 2.9217/3.2300

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变动-0.0010/-0.0296 +0.0088/+0.0096 +0.0150/+0.0100 +0.0014/-0.0014 +0.0083/+0.0080

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,294.69亿元人民币,较9月的2,853.31亿元减逾五成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)