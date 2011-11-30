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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 16:37 BJT

〔外汇期权〕美元/日圆短期期权波动率月底前持续走低--IFR

IFR伦敦11月30日电---本月底短期美元/日圆期权波动率保持跌势,缩减早前涨幅,因对冲需求受到抑制.

一个月期期权到期亦将影响波动率走势,短期波动率将保持疲软,直到期权到期日过去.

美元/日圆现汇已反弹,欧洲交易时段接近78关口,日内将有行权位分别在77.50、77.75、77.90、78.00、78.20等水准的期权到期TGM2369.

一周期价平期权波动率隔夜报在9.5%,最新报9.4/10.4%.

指标一个月期波动率报9.0/9.4%,略低於昨日欧洲尾盘水准9.3%.(完)

--编译 白云; 审校 程琳

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