《中缅关系特写》古都曼德勒华人聚居,中国影响力随处可见

(本文由路透中文网编译提供)

路透缅甸曼德勒11月30日电---中央市场(Zeigyo)是缅甸曼德勒城里最大的市场，一眼望去，摊位上满满都是中国生产的服装、电器和化妆品，中国对曼德勒的影响由此可见一斑。

自称「小伟」的缅甸果敢族青年用标准的普通话谈笑：「你认为我是中国人，是吧？」他是市场中诸多华裔商贩的一员。缅甸的果敢族即是中国的汉族，传说源於三百多年前明朝灭亡之际，明朝一些官员和百姓随永历皇帝流落到缅甸北部地区，果敢族人接受汉语教育且在习俗方面与普通中国人相近。

「当我在昆明的时候，从来没有人怀疑我是外国人，他们看到我的缅甸护照时才会相信，」小伟说。他在商场中经营服装生意。

正值中国在缅甸的影响力备受关注之际，美国国务卿希拉里克林顿周三访问缅甸，此行或有助於缅甸结束孤立现状，减轻对中国的依赖。

坐落在伊洛瓦底江畔的曼德勒被当地华人昵称为「瓦城」，是缅甸第二大城市，距离最近的中国边境仅有264公里。中国在瓦城的影响力尤为明显和强烈，许多华裔家庭已在此生活多年，中国方言在这里相当普遍，沿街诸多商铺的招牌和广告都用缅文和中文双语书写。

但中缅关系并非总是风平浪静。像东南亚其他国家一样，缅甸对中国的长期猜忌由来已久。

缅甸在1960年代曾爆发过反华浪潮，此後中国曾支持缅甸北部山区共产党游击队对抗缅甸军政府。

但缅甸於1988年军事镇压民主抗议活动而遭美国制裁後，曼德勒以及整个缅甸渐渐投向中国。

不过，不少缅甸人民对上述的关系感到不安。分析人士称，包括刚移交权力的军方领导人在内的缅甸统治者，希望减少对中国的依赖，以平衡外交关系。

这也是为什麽希拉里克林顿抵达缅甸首都内比都(Naypyitaw)以及主要城市仰光时，受到了热烈欢迎。

美国总统奥巴马本月表示愿意扩大与缅甸双边关系，称他从缅甸新政府3月成立以来所采取的改革措施中，看到了这个国家的「点滴进步」。

**中国影响力难动摇**

无论是缅甸强硬的军方领导人、改革派还是支持民主的人士，都呼吁要降低对中国的依赖。但无论缅甸与美国的关系如何回暖，中国势必会在缅甸保有巨大的影响力。

中国在缅甸全境投资建设新港口、高速公路和大坝。截至明年3月份的本财政年度内，中国承诺对缅甸投资逾140亿美元，成为迄今为止对缅甸投资最多的国家。

但缅甸总统吴登盛9月底宣布暂停与中国的密松大坝项目，因其对伊洛瓦底江下游的影响引发民愤。缅甸此举或可视为该国希望与中国保持一定距离的迹象。

王一洪是来缅甸投资的诸多华商之一，他投资100万美元，与人合作在缅甸开采金矿。

「这里绝对有商机，」他说，「缅甸资源丰富，中国需要这些资源。」

根据官方数据，曼德勒省目前有40万名华人，包括曼德勒市内的七万人，但研究人士称实际人数可能要多得多，因为许多华人以缅甸人的身份登记。

不管华人人数究竟多少，有一点是肯定的：华人比缅甸当地人富裕。那些在郊区有别墅、去高档商场购物的，往往都是华人。

勤罕是典型的缅族男子，他身穿传统缅布做成的围裙「隆基」，在曼德勒街头担任摩托出租车司机。他表示，会说中文在曼德勒是明显的就业优势。

他说：「我现在开摩托车，一个月才能赚200美元；但如果我会说中文，那我至少可以赚到300美元，」在树荫下等客上门的他说，「所以我让八岁的儿子开始学中文。」（完）