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全球外汇动态 | 2011年 11月 30日 星期三 16:21 BJT

《外汇动态》欧洲股市开低,加重欧元压力

0811GMT--欧洲股市开低,过去几个小时主导亚洲市场的空头情绪持续,压制欧元下跌.

欧元兑美元EUR=下跌0.4%至1.3278.

--编译 王洋;审校 沈以文

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