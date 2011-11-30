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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 16:33 BJT

〔全球金市〕现货金因美元坚挺而转跌,关注欧债危机进展

路透新加坡11月30日电---周三现货金在淡静交投中回吐稍早涨幅,承压于美元兑欧元走坚.投资者关注欧元区为控制欧债危机所作艰难努力.

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚称,欧洲形势已经严重恶化,威胁到全球金融市场,此前欧元区财长同意为欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容,但未提供相关细节.[ID:nCN1250934]

美元指数.DXY上涨0.4%,欧元兑美元跌0.4%.

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