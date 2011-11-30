〔全球金市〕现货金因美元坚挺而转跌,关注欧债危机进展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月30日电---周三现货金在淡静交投中回吐稍早涨幅,承压于美元兑欧元走坚.投资者关注欧元区为控制欧债危机所作艰难努力.
欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚称,欧洲形势已经严重恶化,威胁到全球金融市场,此前欧元区财长同意为欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容,但未提供相关细节.[ID:nCN1250934]
美元指数.DXY上涨0.4%,欧元兑美元跌0.4%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。