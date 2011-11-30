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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 16:44 BJT

〔亚洲橡胶〕东京期胶下跌,後市或陷入窄幅波动

路透曼谷11月30日电---东京期胶周三受获利了结打压下跌1.5%,但交易员表示,坚挺的油价或抑制期胶大幅下挫.

交易员称,东京工业品交易所(TOCOM)期胶价格预计将在窄幅区间内波动,260日圆为强劲支撑,而270日圆可能会构成强大阻力.

TOCOM指标5月期胶<0#JRU:>下跌4.2日圆,或1.5%,结算价为每公斤267.4日圆.

交投最为活跃的上海5月期胶下跌370元人民币,收报每吨24,790元人民币.

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