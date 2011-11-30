〔亚洲橡胶〕东京期胶下跌,後市或陷入窄幅波动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷11月30日电---东京期胶周三受获利了结打压下跌1.5%,但交易员表示,坚挺的油价或抑制期胶大幅下挫.
交易员称,东京工业品交易所(TOCOM)期胶价格预计将在窄幅区间内波动,260日圆为强劲支撑,而270日圆可能会构成强大阻力.
TOCOM指标5月期胶<0#JRU:>下跌4.2日圆,或1.5%,结算价为每公斤267.4日圆.
交投最为活跃的上海5月期胶下跌370元人民币,收报每吨24,790元人民币.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。