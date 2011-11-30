〔中国债市〕现券收益率下跌,经济放缓忧虑加深稍推暖债市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月30日电---中国银行间债市周三现券收益率下跌,由国债领衔,而中长端体现更明显,则令收益率曲线更为平坦.市场人士表示,经济放缓忧虑加深,股市下跌的同时,债市气氛较前稍有好转;加之资金面紧张状况逐渐缓解,均推低现券收益率.
"今天现券收益率下来了,"上海一外资银行交易员称,"股市跌得非常厉害,对经济不是很看好,看空经济,就看好债呗...财政存款可能在下拨,回购贵而不紧."
其与另一大型银行交易员共同指出,现券中期走牛的幅度,仍有待一些因素明朗後确认.其中包括即将公布的经济数据、12月初中央经济工作会议的定调及政策推出力度、资金面即期状况.没有这些因素的推动,料现券难以摆脱盘整走势.
中国股市沪综指周三收挫逾3%,创近四个月来最大单日跌幅.明天即将公布的制造业采购经理人指数(PMI)料低於预期,投资者经济放缓忧虑加深,且多重利空传闻也加重市场恐慌情绪. [.SSCN]
浦发银行在其最新的债券市场周评中指出,未来一段时间宏观经济基本面有超预期下跌的可能.虽然市场被资金面紧张暂时压制着,但基本面依然获得支撑,且政策面驱动力预期始终存在,所以目前市场的僵持是持有或者加仓的机会.
银行间市场周三回购利率涨跌互现,资金面整体偏向宽松.但由於12月份公开市场到期量少,且外汇占款亦呈下滑趋势,因此投资人对於未来市场流动性的预期并不乐观. [CN/CN]
剩余期限近一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交续居首,收报96.6054元,对应收益率3.5100%,成交额为176.93亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.4320 3.9700
上日 3.4164 3.6663
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5232/3.4740
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6788/2.6128
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5970/3.5250 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。