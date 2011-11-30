〔中国债市〕现券收益率下跌,经济放缓忧虑加深稍推暖债市

路透北京11月30日电---中国银行间债市周三现券收益率下跌,由国债领衔,而中长端体现更明显,则令收益率曲线更为平坦.市场人士表示,经济放缓忧虑加深,股市下跌的同时,债市气氛较前稍有好转;加之资金面紧张状况逐渐缓解,均推低现券收益率.

"今天现券收益率下来了,"上海一外资银行交易员称,"股市跌得非常厉害,对经济不是很看好,看空经济,就看好债呗...财政存款可能在下拨,回购贵而不紧."

其与另一大型银行交易员共同指出,现券中期走牛的幅度,仍有待一些因素明朗後确认.其中包括即将公布的经济数据、12月初中央经济工作会议的定调及政策推出力度、资金面即期状况.没有这些因素的推动,料现券难以摆脱盘整走势.

中国股市沪综指周三收挫逾3%,创近四个月来最大单日跌幅.明天即将公布的制造业采购经理人指数(PMI)料低於预期,投资者经济放缓忧虑加深,且多重利空传闻也加重市场恐慌情绪. [.SSCN]

浦发银行在其最新的债券市场周评中指出,未来一段时间宏观经济基本面有超预期下跌的可能.虽然市场被资金面紧张暂时压制着,但基本面依然获得支撑,且政策面驱动力预期始终存在,所以目前市场的僵持是持有或者加仓的机会.

银行间市场周三回购利率涨跌互现,资金面整体偏向宽松.但由於12月份公开市场到期量少,且外汇占款亦呈下滑趋势,因此投资人对於未来市场流动性的预期并不乐观. [CN/CN]

剩余期限近一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交续居首,收报96.6054元,对应收益率3.5100%,成交额为176.93亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4320 3.9700

上日 3.4164 3.6663

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5232/3.4740

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6788/2.6128

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5970/3.5250 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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