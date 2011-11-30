《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月30日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:修正性反弹已小幅突破短期下降趋势,但是止步于第一道费波纳奇回档阻力位1.3457,这是始於10月末跌势的23.6%回档位.初始目标仍是10月低点1.3145不变.

若收在1.3145之下,则发出跌向1.2860年内低点的走势已经展开.我们认为的长期目标接近1.20美元.

若站在1.3457之上,则会进一步反弹至1.3608/15--38.2%回档位和11月18日高点.我们预计欧元会止涨于此.

美元/日圆:趋势无变化.在上周突破云区後,市场维持上行推力,且上涨势头看似正获得牵引力.我们预计美元会重新试探四年下行趋势线79.46.要确认长期逆转走势,必须突破该水准以及55周移动均线80.31.同时我们在此区域还发现200日移动均线79.39.

请注意,我们认为今日报76.80/60的云区会提供支撑,若在获得支撑,则市场依然呈多头格局.

只有跌破77.20/30区域才会破坏上述走势预期,且产生进一步走低的风险.这种情况下,下一道支撑位在76.20/30附近,跌破该水准将打开跌至75.30的空间.

英镑/美元:已经磨破加速下行的下降趋势线和首道费波纳奇阻力位,这令英镑有深度反弹至1.5709/50美元的潜力(近期跌势38.2%的费波纳奇回档位,以及55日均线),甚或至1.5883/88(61.8%费波纳奇回档位),预计後者将限制英镑涨势.

我们仍整体看空英镑,预计其会跌至1.5330,甚至10月低位1.5272.较长期我们预计英镑将跌至2009-2011上涨趋势线1.5072,该水准料能守住首次下探.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

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