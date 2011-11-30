全球气候变暖将导致更多极端天气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德班11月29日电（记者 Jon Herskovitz）---世界气象组织(WMO)周二公布的报告称，全球正在变暖，2011年是史上最热的年份之一；气温上升料将引发更多洪水、乾旱和其他极端天气。
WMO称，全球平均温度最高的13个年份都出现在1997年以来的15年里。
“我们的研究充分可信，明确证明全球正在变暖，人类活动是成因。”WMO副秘书长Jerry Lengoasa在德班告诉记者。
本周联合国气候问题会议在德班开幕，会议试图达成削减温室气体排放的协议。
“大气中温室气体密度已经升至新高，快速接近将全球平均气温推高2-2.4摄氏度的水平，科学家认为这种情况的出现将导致地球、生物圈和海洋出现深远而且不可逆的变化。”WMO秘书长Michel Jarraud表示。
联合国科学家在本月公布的另外一份报告中称，随着地球气候变暖，本世纪极端炎热天气几乎肯定将增加，更强烈的降雨、洪水、台风、滑坡和乾旱现象也变得很有可能。
经济合作暨发展组织(OECD)指出，如果各国政府不能控制温室气体排放，本世纪结束前全球平均气温将上升3-6摄氏度，冰川融化和海平面上升将导致前所未有的破坏，小型岛国将消失。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。