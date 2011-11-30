法国希望对伊朗采取极端严厉制裁

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月30日电---法国外交部长阿兰•朱佩(Alain Juppe)日前在接受l'Express杂志采访时称，法国正在努力促成足够严厉的国际制裁，使伊朗政府因核问题陷於瘫痪。
朱佩重申，法国认为对伊朗动武将导致“无法挽回”的破坏，引发中东局势“灾难性後果”。
朱佩表示，美国和英国开始实施的对伊朗央行和石油出口的制裁是正确的方法，但是更广泛的国际行动进展缓慢。
“法国呼吁采取大规模制裁，包括冻结该国央行资产和禁止石油出口，将伊朗现政权置于瘫痪。”朱佩称。
“我们希望达成共识，由此将压力加到最大。我们不能放纵伊朗。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。